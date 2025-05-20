كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بمدينة أكتوبر، الثلاثاء، بصرف الإعلامية بوسي شلبي من سراي النيابة، عقب الاستماع إلى أقوالها في البلاغ المُقدَّم من الفنانين محمد وكريم محمود عبد العزيز، الذي اتهماها فيه بالتزوير في مستندات رسمية.

وقالت المستشارة هايدي الفضالي، محامية بوسي شلبي ورئيس محكمة الأسرة سابقًا، إنها حضرت جلسة التحقيق التي استمرت نحو ساعتين، وانتهت بقرار النيابة بصرف موكلتها لحين استكمال التحقيقات.

وأكدت الفضالي أن التحقيقات ما تزال جارية، مشددة على أن النيابة المختصة تستمع حاليًا إلى أقوال جميع الأطراف، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المستجدات فور انتهاء التحقيقات.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال الفنانين محمد وكريم محمود عبد العزيز، اللذين سردا تفاصيل اتهامهما للإعلامية بوسي شلبي بتزوير عدة مستندات رسمية، من بينها بطاقة الرقم القومي، والقيد العائلي، وجواز السفر، بزعم أنها كانت زوجة لوالدهما، الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وأكد الشقيقان في بلاغهما أن الوثائق المقدمة من شلبي مزورة، وأن العلاقة الزوجية الوحيدة الرسمية التي جمعت والدهما كانت موثقة بمستندات صحيحة، دون وجود أي زواج آخر مسجل.

وطالبت الأسرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما وصفوه بـ"جريمة التزوير"، التي يعاقب عليها القانون المصري.

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