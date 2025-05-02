"طلع اللي معاك عشان تعيش".. فيديو بلطجي دائري الهرم يشعل السوشيال ميديا

كتب - محمد شعبان:

"طلع الفلوس اللي معاك وهسيبك تعيش" قالها شاب في مقتبل العمر بنبرة حادة ونصل سلاحه الأبيض يلمع في عيون ضحيته بلا حول له ولا قوة لكن شهامة ولاد البلد تجلت في سائق حاول مد يد العون له ومساعدته.

خلال الساعات الأخيرة تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو التقطه قائد سيارة زعم أنه أعلى دائري الهرم يظهر خلاله شاب بسلاح أبيض "كزلك" يهدد به آخر ويرهبه لسرقته بالإكراه.

"الدفع مقابل الحياة" هكذا اتفق البلطجي مع الضحية إلا أن كل شيء تغير فجأة، فطن المدجج بالسلاح إلى أن فعلته ستتطلع عليها الجمهورية في غضون دقائق، سائق داخل سيارة أخرج هاتفه خلسة ووثق ما حدث.

أسرع المتهم إلى مصور الفيديو واعتدى عليه بالضرب وقبل أن يتكمن منه أعاد تشغيل محرك السيارة وفر هاربًا. الغريب في الأمر أنه توقف على بعد أمتار محاولا نقل الشاب معه الذي كان يروي له باكيًا "أخد مني كل حاجة.. الفلوس والموبايل".

فيديو "بلطجي دائري الهرم" انتشر عبر منصات السوشيال ميديا كنار في الهشيم، حظي بتداول واسع وسط موجة غضب عارمة ومطالبات بسرعة ضبط المتهم لتجد أجهزة الأمن بالجيزة نفسها في موضع حرج وضغط شعبي لاسيما تعليقات البعض بأن الحادثة ليست الأولى بل أنها متكررة.

فريق بحث من إدارة المساعدات الفنية والمباحث الجنائية برئاسة اللواء محمد الشرقاوي يعمل أفراده على تتبع خط سير المتهم ومرافقه لتحديد هويتهما وضبطهما.