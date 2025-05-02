مشهد مرعب في الشارع.. شاب يعرّض طفلًا للموت فوق سيارة بالإسكندرية



كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة يُعرّض طفلًا للخطر بسماحه له بالجلوس فوق سقف مركبته أثناء سيرها بمحافظة الإسكندرية.

وبعد فحص الفيديو، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، حيث تبيّن أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما ظهرت بالمقطع المتداول.

اتُخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المتهم والمركبة.