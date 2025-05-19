مباحث الجيزة تكشف ملابسات فيديو "خناقة المنيب"

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات فيديو متداول يظهر لحظة اعتداء شخص على آخر بسلاح أبيض بمنطقة المنيبة غرب المحافظة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية وبحوزته سلاح أبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته أقر بأنه حال سيره بمنطقة المنيب أول أمس اصطدم بشخص دون قصد، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته وانصرفا دون تحرير محضر.