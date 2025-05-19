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للمرافعة.. تأجيل محاكمة متهمي "خلية الجبهة" لـ 2 أغسطس

02:44 م الإثنين 19 مايو 2025

المستشار محمد السعيد الشربيني

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 2 أغسطس المقبل، للمرافعة.

وجاءت أسماء المتهمين كالتالي: "عمر. هـ. ف."، 28 عامًا، تاجر ملابس "محبوس" ـ و"ع. ج. ص."، 30 عامًا، عامل زراعي "محبوس" ـ و"سارة. س. ر."، 31 عامًا، ربة منزل "هاربة".

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة أوراق القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل، والمعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الجبهة الإسلامية".

ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تولّي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الأمن القومي للبلاد، وأيضًا تهمة التمويل الإرهابي لجماعة إرهابية، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.

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محمد سعيد الشربيني جنايات بدر إرهاب خلية الجبهة
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