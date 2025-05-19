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الداخلية تكشف ملابسات تغيب طفل بالجيزة

11:50 ص الإثنين 19 مايو 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب – علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب أحد الأطفال عن منزل أسرته بمحافظة الجيزة، حيث أسفرت الفحوصات والتحريات عن عدم تلقي أي بلاغات رسمية في هذا الشأن.

وباستدعاء والد الطفل (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، أفاد بتغيب نجله (طالب بالمرحلة الإعدادية – مقيم بنفس العنوان) عقب خروجه من أحد المراكز التعليمية، موضحًا أن ابنه تعرض للتعنيف من قِبل أحد المدرسين بعد ضبطه أثناء محاولته الغش، وتم تهديده بإبلاغ والده، ما دفع الطفل إلى مغادرة المكان وعدم العودة إلى المنزل خشية العقاب.

وفي وقت لاحق، عاد الطفل إلى منزل أسرته، وأوضح أنه قضى ليلته داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية القريبة من محل سكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وزارة الداخلية الجيزة شرطة الأهرام
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