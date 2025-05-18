خناقة وطعنات بالوجه والرقبة في محراب العلم.. ماذا حدث داخل المعهد الديني بالعياط؟

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث العياط تفاصيل جديدة في إصابة طالبين إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل معهد ديني، اليوم الأحد.

العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة داخل المعهد الديني بقرية كفر عمار.

تبين بالفحص نشوب مشاجرة بين طالبين بالمعهد الديني الإعدادي؛ بسبب خلافات بينهما، واعتدى كل منهما على الآخر بآلة حادة مما أسفر عن إصابتهما بجروح بالرقبة والوجه.

المصابان هما كل من: أحمد ربيع ١٥ عاما جرح قطعي بالوجه، وكريم شحات 15 عاما جرح قطعي بالرقبة وخضع الثنائي لعملية جراحية "غُرز" بمستشفى العياط المركزي.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.