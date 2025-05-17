المخدرات السبب.. حقيقة فيديو الاستيلاء على أراضٍ بالقليوبية ومقتل شخصين

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بوجود تشكيل عصابي يضم مسؤولين حكوميين استولى على أراضٍ بمحافظة القليوبية بلغت مساحتها 1100 فدان، وزعم مقتل شخصين من أبناء القرية بسبب اعتراضهم على ذلك، إلى جانب اتهامات بتزوير عقد بناء مسجد وجمع تبرعات لصالحه.

بالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط القائم على تسجيل الفيديو، وتبين أنه شخص عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة قليوب.

وبمواجهته، أقر المتهم بأنه اختلق تلك الرواية تحت تأثير تعاطي أقراص مخدرة، بهدف تحقيق مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية من ورائها. كما أضاف أنه قام لاحقًا بحذف الفيديو من صفحته الشخصية خشية الملاحقة الأمنية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.