مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ24 مليون جنيه في ضربات أمنية بأسيوط وقنا

كتب- أحمد أبو النجا:

نجحت وزارة الداخلية في ضبط عناصر إجرامية من متجري المواد المخدرة بنطاق محافظتي أسيوط وقنا، حيث لقي 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وكانت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام" و"مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة"، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قد أكدت قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظتي أسيوط وقنا، محكوم عليهم بالسجن المؤبد في قضايا "اتجار بالمخدرات – قتل – سلاح ناري"، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا "اتجار بالمخدرات – سلاح ناري – شروع في قتل"، كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية.

وضُبط بحوزتهم أكثر من 179 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، أيس، أفيون)، بالإضافة إلى 11 قطعة سلاح ناري (9 بنادق آلية، رشاش جرينوف، طبنجة).

وتُقدَّر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بنحو 24 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.