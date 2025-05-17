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واقعة الفيديوهات المثيرة.. الاستئناف تنظر في حبس البلوجر "روكي أحمد"

10:39 ص السبت 17 مايو 2025

البلوجر روكي أحمد

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كتب – أحمد عادل:
تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات الاستئناف المقدَّم من البلوجر روكي أحمد على حكم حبسها لمدة سنة مع وقف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك في قضية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.

وكشفت التحقيقات أن البلوجر روكي أحمد، وأثناء بث مباشر عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك"، تلفّظت بعبارات غير لائقة تجاه أحد المتابعين، كما ظهرت في الفيديو بملابس تكشف عن مفاتن جسدها، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة من تلك المقاطع.

وأسندت النيابة إليها اتهامات تتضمن نشر صور ومقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات وتلميحات وعبارات منافية للآداب العامة.

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