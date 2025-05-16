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حريق مطعم مشويات بمدينة نصر ونخلة أمام مستشفى الشرطة بالعجوزة

07:59 م الجمعة 16 مايو 2025

حريق مطعم - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مطعم مشويات بمدينة نصر شرق العاصمة دون إصابات اليوم الجمعة.

وتبين بالفحص اشتعال النيران بمطعم مشويات بالطابقين الأرضي والأول علوي بالعقار رقم 27 شارع عباس العقاد، وتمكنت 3 أطقم إطفاء من السيطرة على الحريق.

فيما اشتعل حريق فى محل قطع غيار سيارات خلف المسجد الكبير بمنطقة الهايكستب بدائرة قسم أول السلام، ودفع مدير الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق.

وتصدت سيارة إطفاء لحريق بمخزن رخام فى قطعة أرض بجوار مستشفى الحلمية العسكري، ونفذت عملية التبريد لمنع تجدد النيران. وفي الجيزة، اشتعلت النيران بنخلة أمام مستشفى الشرطة بكورنيش النيل بالعجوزة.

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