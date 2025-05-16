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مشاجرة بين محامٍ وممثل شركة تصل إلى قسم الشرطة.. والداخلية تكشف التفاصيل

04:51 م الجمعة 16 مايو 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز محاميين بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة أثناء تأدية عملهما، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة الواقعة.

وأوضحت الوزارة أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، نشبت مشاجرة بين طرفين أحدهما محامٍ، على خلفية خلاف بينه وبين شركة يعمل وكيلاً عنها، تطور خلالها الأمر إلى تبادل الاعتداءات بين الطرفين، مما أسفر عن إصابة الطرفين.

وأضافت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وعُرضت الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الداخلية تكشف التفاصيل قسم شرطة مشاجرة بين محامٍ وممثل شركة وزارة الداخلية
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