شابو وأفيون وحشيش.. ضبط 8 تجار مخدرات خلال حملات أمنية في دمياط وأسوان

كتب - علاء عمران:

نفّذ قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارات البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط وأسوان، حملة موسعة مدعومة بمجموعات قتالية، استهدفت مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة غير المرخصة.

وأسفرت الحملة بدمياط عن ضبط 4 قضايا اتجار، شملت ضبط 7 كجم من الحشيش، و12 كجم من البانجو، و9 كجم من الهيدرو، وكمية من الهيروين، بالإضافة إلى طبنجة و3 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين، بينهم أصحاب سوابق.

وفي أسوان، أسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا اتجار أيضًا، شملت 7 كجم من الحشيش، و2 كجم من البانجو، وكميات من الشابو والأفيون، بحوزة 6 متهمين بينهم 3 مسجلين خطر، إلى جانب ضبط طبنجة صوت وتنفيذ 610 أحكام قضائية متنوعة.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.