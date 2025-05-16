إعلان

شابو وأفيون وحشيش.. ضبط 8 تجار مخدرات خلال حملات أمنية في دمياط وأسوان

03:00 م الجمعة 16 مايو 2025

حملة أمنية - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

نفّذ قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارات البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط وأسوان، حملة موسعة مدعومة بمجموعات قتالية، استهدفت مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة غير المرخصة.

وأسفرت الحملة بدمياط عن ضبط 4 قضايا اتجار، شملت ضبط 7 كجم من الحشيش، و12 كجم من البانجو، و9 كجم من الهيدرو، وكمية من الهيروين، بالإضافة إلى طبنجة و3 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين، بينهم أصحاب سوابق.

وفي أسوان، أسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا اتجار أيضًا، شملت 7 كجم من الحشيش، و2 كجم من البانجو، وكميات من الشابو والأفيون، بحوزة 6 متهمين بينهم 3 مسجلين خطر، إلى جانب ضبط طبنجة صوت وتنفيذ 610 أحكام قضائية متنوعة.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع الأمن العام البحث الجنائي حملات أمنية الهيروين الهيدرو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان