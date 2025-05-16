الموت يفرق بين توأمين.. تفاصيل سقوط 5 ضحايا إثر انفجار سيارة ملاكي بأطفيح
12:51 م الجمعة 16 مايو 2025
كتب - محمد شعبان:
كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات مصرع شاب ورضيعة ونجاة توأمها ووالدهما وفتاة في تفحم سيارة ملاكي بأطفيح جنوب الجيزة.
تبين بالفحص انفجار السيارة قبل نفق أطفيح بنحو 3 كم اتجاه الصعيد مما أسفر عن مصرع مريم علي درويش 8 شهور وحسن رزق 35 عاما.
فيما أصيب علي درويش 35 عاما وابنه درويش 8 شهور وياسمين الكحلاوي 25 عاما ونقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي للعلاج.
وأودعت الشرطة الجثتين ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات القانونية.
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