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الموت يفرق بين توأمين.. تفاصيل سقوط 5 ضحايا إثر انفجار سيارة ملاكي بأطفيح

12:51 م الجمعة 16 مايو 2025

الموت يفرق بين توأمين.. تفاصيل سقوط 5 ضحايا إثر ان

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كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات مصرع شاب ورضيعة ونجاة توأمها ووالدهما وفتاة في تفحم سيارة ملاكي بأطفيح جنوب الجيزة.

تبين بالفحص انفجار السيارة قبل نفق أطفيح بنحو 3 كم اتجاه الصعيد مما أسفر عن مصرع مريم علي درويش 8 شهور وحسن رزق 35 عاما.

فيما أصيب علي درويش 35 عاما وابنه درويش 8 شهور وياسمين الكحلاوي 25 عاما ونقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي للعلاج.

وأودعت الشرطة الجثتين ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات القانونية.

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مصرع شاب ورضيعة تفحم سيارة ملاكي بأطفيح الجيزة مستشفى أطفيح المركزي النيابة العامة
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