جثة و4 مصابين داخل سيارة متفحمة بأطفيح

كتب - محمد شعبان:

شهد طريق الكريمات حادثا مروعا نتج عنه حالة وفاة و4 مصابين جراء اشتعال سيارة ملاكي.

تلقى مسؤول غرفة عملات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة بطريق الجيش بعد بوابة حلوان.

انتقلت الخدمات المرورية مدعومة بفريق إطفاء، وتبين اشتعال سيارة ملاكي اتجاه الكرييمات، ما أسفر عن حالة وفاة و4 مصابين نقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي للعلاج.

وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.