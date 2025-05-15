سهرة انتهت بسرقة.. شاب يسقط في فخ ساقطتين بالحوامدية

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على فتاتين وشابين لاتهامهم باستدراج شاب والاستيلاء منه على مبلغ 90 ألف جنيه بالحوامدية.

الضحية حضر إلى قسم شرطة الحوامدية اتهم فتاتين تعرف عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستدراجه إلى شقة بدائرة القسم بدعوى قضاء سهرة حمراء.

فور دخوله الشقة، فوجئ الشاب بحضور اثنين قيداه وأجبراه على تحويل مبلغ 90 ألف جنيه من حافظة نقوده الإلكترونية مقابل عدم فضح أمره.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة المباحث من الإيقاع بالمتهمين الأربعة واستعادة جزء من المبلغ وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.