كتبـ رمضان يونس:

قررت محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، إيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، دون تحديد المدة، في واقعة التعدي على زميله داخل نادي نيو جيزة، وفقًا لما أكده أحمد مختار، دفاع الطفل المجني عليه.

وشهدت المحاكمة تغيب الفنان محمد رمضان ونجله عن حضور الجلسة، فيما حضرت والدة المجني عليه، ضحية نجل محمد رمضان، أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على نجلها.

وأفاد دفاع الطفل المتهم بأن نجل الفنان تعرض لوعكة صحية مساء أمس بعد علمه بجلسة محاكمته اليوم.

وطالب دفاع نجل الفنان محمد رمضان بتأجيل أولى جلسات محاكمته في اتهامه بالتعدي على زميله داخل أحد النوادي، نظرًا لمرض موكله بعد علمه بوجود جلسة لمحاكمته.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به سيدة، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء بالضرب على ابنها، تلميذ الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة الدولية بالشيخ زايد، أثناء تواجدهما في أحد الأندية.