الداخلية تكشف كواليس فيديو "بلطجي باب الشعرية"

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخص حاملاً سلاح أبيض يروع المواطنين بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (سلاح أبيض "المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإجبار أحد الأشخاص على التنازل عن إحدى القضايا الخاصة بشقيقيه، واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية.