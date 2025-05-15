إعلان

الداخلية تكشف كواليس فيديو "بلطجي باب الشعرية"

10:17 م الخميس 15 مايو 2025

جانب من الفيديو المتداول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخص حاملاً سلاح أبيض يروع المواطنين بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (سلاح أبيض "المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإجبار أحد الأشخاص على التنازل عن إحدى القضايا الخاصة بشقيقيه، واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو بلطجي ترويع سلاح أبيض باب الشعرية أمن القاهرة الداخلية خلافات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات... ما قصة مؤسسة غزة الإنسانية؟ ومن أعضائها؟