9 مصابين في تصادم جماعي أعلى الأوسطي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم جماعي أعلى الطريق الأوسطي بنطاق محافظة الجيزة، الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق الأوسطي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم عدة سيارات في الاتجاه من البدرشين إلى أكتوبر تحديدا قبل كارتة أكتوبر، مما أسفر عن سقوط 9 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفيي أكتوبر المركزي والبدرشين للعلاج، ويعمل رجال المرور على تجنيب حطام السيارات نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.