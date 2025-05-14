رؤية 2030 تؤتي ثمارها.. النيابة العامة تعلن انخفاض الحوادث مع تراجع المخالفات المرورية 2025

كتب- أحمد أبو النجا:

تعلن النيابة العامة، استنادًا إلى ما رصدته منظومتها الرقمية، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد مخالفات المرور بنسبة 24% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على انخفاض نسب الحوادث والوفيات الناتجة عنها.

وقالت النيابة في بيان لهاـ الأربعاء، أنه جاء ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تُعد الإنسان محورًا رئيسيًا للعمل التنموي، وتماشيًا مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الانضباط المروري.

وتؤكد النيابة العامة أن هذا التراجع يُعَد ثمرة للتعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية وإدارات المرور المختلفة، في إطار تطبيق القانون، وتكثيف حملات التوعية والرقابة.

وإيمانًا منها بدور المواطن كشريك أساسي في تحقيق الأمن والسلامة المرورية، فقد حرصت النيابة العامة على تطبيق القانون بكل حزم وجدية، بالتوازي مع تبني نهج وقائي وتوعوي يهدف إلى ترسيخ ثقافة احترام قواعد المرور لدى جميع فئات المجتمع.

وإذ تُشيد النيابة العامة بهذا التقدم، فإنها تعتبره خطوة محورية نحو تحقيق بيئة مرورية أكثر أمنًا وانضباطًا، ونتيجة مباشرة لارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالقانون.

وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بمواصلة تطبيق السياسات المرورية الرادعة والفعالة، ودعم جهود التوعية القانونية المستمرة، سعيًا للحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية، وتعزيزًا لسلامة وأمان جميع المواطنين.