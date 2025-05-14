ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة المشغولات الذهبية في التجمع

كتب - علاء عمران:

مكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحباط عدد من وقائع السرقة، حيث استهدفت حملات أمنية مكثفة مرتكبي جرائم سرقة الدراجات النارية والمشغولات الذهبية.

في دائرة قسم شرطة الشروق، ألقي القبض على اثنين من العاطلين (أحدهما له معلومات جنائية)، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات النارية باستخدام أساليب "كسر الجادون" و"توصيل الأسلاك". اعترف المتهمان بارتكاب أربع وقائع سرقة، وأرشدا عن الدراجات المستولى عليها.

وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لسرقته مشغولات ذهبية من داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس. وأرشد المتهم عن جميع المسروقات، التي تبين أنه باعها لصاحب محل مشغولات ذهبية في محافظة الجيزة، وتم القبض على الأخير والتحفظ على المضبوطات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.