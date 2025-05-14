استجابةً لشكاوى المواطنين.. تركيب مطبات صناعية بشارع الأستاذ بالعريش

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر الأهالي من تكرار حوادث السير بشارع ستاد العريش بمحافظة شمال سيناء، نتيجة عدم التزام بعض قائدي المركبات بقواعد وآداب المرور، مطالبين بإنشاء مطبات صناعية للحد من تلك الحوادث.

وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تركيب عدد 6 مطبات صناعية في الاتجاهين بالشارع محل الشكوى، وذلك استجابةً لمطالب المواطنين وحرصًا على سلامتهم.