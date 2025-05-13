مات الابن ونجا الأب.. حادث مروع أعلى الطريق الإقليمي

كتب - محمد شعبان:

شهد مركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وأخرى "تانك سولار" أسفر عن إصابة السائق ومصرع ابنه.

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحيتين بقرية بني سلامة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل مع أخرى تريلا "تانك سولار" أعلى الطريق الإقليمي اتجاه الطريق الصحراوي.

وأسفر عن الحادث إصابة معبد كمال ومصرع ابنه "محمد" ونقلا إلى مستشفى أشمون العام، ويعمل مسؤولو مجلس المدينة على تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.