النيابة تحقق في اتهام عامل نظافة بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة خاصة بالعمرانية

كتب – صابر المحلاوي

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اتهام عامل نظافة (فراش) بإحدى المدارس الخاصة في منطقة العمرانية، بالتحرش بتلميذ في الصف الرابع الابتدائي داخل مبنى المدرسة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من ولي أمر الطفل، أفاد خلاله بتعرض نجله لمحاولة اعتداء داخل المدرسة، مشيرًا إلى أن والدة الطفل هي من اكتشفت الأمر عقب عودته من اليوم الدراسي، بعدما لاحظت اضطرابه النفسي.

وعلى الفور، انتقل فريق من جهات التحقيق المختصة لسماع أقوال الطفل وذويه، فيما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط العامل المتهم، واستدعاء مسؤولي المدرسة لسماع أقوالهم بشأن الواقعة.

كما قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة داخل المدرسة ومحيطها، تمهيدًا لفحص محتواها وتفريغ التسجيلات، للوقوف على ملابسات الحادث.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من العاملين والتلاميذ كشهود عيان، وجارٍ استكمال التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا لما تسفر عنه التحريات.