"غلبته شهواته وخان الثقة".. ماذا قالت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم بهتك عرض طفل دمنهور؟

كتب- أحمد عادل:

أودعت محكمة جنايات دمنهور، حيثيات حكمها على "ص. ك." المراقب المالي لإحدى المدارس الخاصة بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بهتك عرض الطفل "ياسين".

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، وأن الواقعة حسبما اطمأنت إليها المحكمة مما حصلته من ظروف الدعوى وملابسات الواقعة ومما ثبت لها استخلاصاً من خلال رواية الطفل المجني عليه، وشهادة والديه، وشهادة شاهدة الإثبات الثالثة، وشهادة الطبيب الشرعي، وسائر شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، وما شهدت به شاهدة الإثبات الثالثة، وتعرف الطفل على المتهم من خلال العرض القانوني، والمستندات المقدمة فيها، أن أفعال المتهم المذكور تمثلت في أنه حال كونه موظفا بالمعاش ويعمل مراقبًا ماليًا بالمدرسة آنفة البيان منذ عام ٢٠١٥ وتخصص له مكتباً بالمبنى الإداري للمدرسة يومين كاملين من كل أسبوع.

وتابعت الحيثيات، أن المتهم طمحت به الشهوات وغلبته متناسياً أنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها وأطفالها وهي صفة تحمله بواجبات تجاه هؤلاء الأطفال وأعراضهم بحمايتها من اعتداء الغير، إلا إنه أهدر تلك الواجبات وخان الثقة المفترضة التي وضعت فيه فاستغل وجوده بالمدرسة وتجوله بين الفصول ومخالطة الأطفال وما تربطه بهم من مودة وألفة بحكم كونه من بين العاملين فعلياً بالمدرسة، جعلتهم لا يخشونه ولا يحتاطون إزاءه، وجعلت له سلطة على المكان وأطفاله .

وأضافت الحيثيات، أن المتهم انتهز فرصة وجود الطفل المجني عليه المذكور بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة، وانزوى به في غضون الفصل الدراسي الأول له نهايات عام ۲۰۲۳ داخل إحدى دورات مياه المدرسة بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة وذلك بأن أمسك به وقيد حركته وضربه وحسر عنه سرواله كاشفا عن عوراته وأخرج عضوه الذكري، وهتك عرضه بالقوة.

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريًا على المتهم "ص. ك." بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بهتك عرض الطفل "ياسين" بالقوة داخل إحدى المدارس الخاصة بدمنهور.