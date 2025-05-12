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"اليوم الـ11 في العناية".. مصطفى يصارع الموت ووفاة صديقه في كارثة انفجار غاز أكتوبر

08:59 م الإثنين 12 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 10 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 10 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 10 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 10 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 10 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 10 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 10 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 10 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
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كتب- أحمد عادل:
ما زال يعاني "مصطفى حجازي" داخل العناية المركزة لليوم الحادي عشر على التوالي، إثر إصابته بحروق في عموم الجسد جراء انفجار خط غاز أكتوبر، أثناء عودته من العمل رفقة أصدقائه.

في يوم الحادث، وأثناء عودة "مصطفى" إلى المنزل برفقة اثنين من أصدقائه في العمل، فوجئ بتعطل مروري على طريق الواحات، وكانت رائحة الغاز تملأ المكان وتنذر بكارثة، مما دفع صديقه للنزول من السيارة لشعوره بضيق في التنفس.

وما هي إلا لحظات بعد نزول صديقه، حتى انفجر خط الغاز وتطايرت ألسنة اللهب في سماء المنطقة، واندلع الحريق في السيارات الموجودة بالمكان واحدة تلو الأخرى، حتى أصابت السيارة المتواجد بها "مصطفى" وصديقه "محمد"، نجل الناقد الرياضي عصام سالم.

وقال "أحمد حجازي"، شقيق المصاب، في بث مباشر لـ"مصراوي"، إن صديقهما الثالث سارع بنقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكن حالتهما استلزمت نقلهما إلى مستشفى متخصص في الحروق.

وتابع أن صديقه "محمد عصام" لقي مصرعه بعد عدة أيام داخل المستشفى، بينما يصارع شقيقه الموت في العناية المركزة، وخضع لعدة عمليات جراحية.

وطالب شقيق "مصطفى" بمحاسبة كل من تسبب في انفجار خط الغاز قانونيًا، لعدم تكرار مثل هذه الكوارث مرة أخرى.

واسفر انفجار خط غاز أمام جامعة نوال بمدينة السادس من أكتوبر عن 19 ضحية (6 وفيات - 13 مصابا)، ضمت أوراق القضية متهمًا جديدا بخلاف سائق اللودر.

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