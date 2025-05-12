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لغز ذبيح بجوار مقابر بالخليفة

05:34 م الإثنين 12 مايو 2025

جثة قتيل

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كتب - محمد شعبان:

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة قتيل مذبوحًا بمنطقة الخليفة.

مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخليفة بالعثور على جثة بمدخل مساكن الأباجية.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن المجني عليه تلقى طعنة بالرقبة أودت بحياته بجوار مقابر سيدي جلال في ظروف غامضة.

الشرطة تحفظت على كاميرات المراقبة بالشوارع المحيطة لفحص خطوط السير المحتملة للجاني، ونقلت الجثمان إلى ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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