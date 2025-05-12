"مادة محرمة دوليًا".. ماذا حدث في واقعة تسمم الكلاب داخل كمبوند بأكتوبر؟

كتب- محمود الشوربجي:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب واقعة تسمم عدد من الكلاب داخل "كومباوند" شهير بمدينة السادس من أكتوبر.

تسمم الكلاب حدث عقب وضع طعام لهم يحتوي على مادة سامة، مما أدى إلى نفوق عدد منهم بعد ساعات من تناول الطعام.

الواقعة تسببت في حالة من الجدل والقلق بين السكان، خاصة بعد الإشارة إلى أن المادة المستخدمة في الواقعة قد تكون من الأنواع شديدة الخطورة.

الأمن يفحص

بدورها فحصت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل مشاجرة نشبت بين سيدة وآخرين داخل الكمبوند، بسبب وضعها السم للكلاب في الطعام مما تسبب في إصابة الأشخاص.

ونشرت إحدى السيدات استغاثة عبر مواقع التواصل، وثقتها بمقاطع فيديو لمشاجرة نشبت بين سيدة مع آخرين داخل الكمبوند بداعي وضعها السم للكلاب -محرم دوليًا وفق ادعائها- ما تسبب في إصابة شخصين بسبب ملامستهم السم، واتهامها بتسميم 8 كلاب.

واختتمت المستغيثة قائلة: "نرجو محاسبة المتسببة في الجريمة التي ارتكبتها باعتبار أنها ليست الواقعة الأولى لوضع السم للحيوانات.

محضر رسمي وبحث عن كلاب نافقة

ووفقًا لما تم تداوله، فقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأخذت الجهات المختصة عينات من بقايا الطعام وجثث الكلاب لتحليلها داخل المعامل البيطرية، في إطار استكمال التحقيقات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

من جانبها قررت جهات التحقيق في الواقعة، انتداب طبيب بيطري من مديرية الطب البيطري المختصة للانتقال إلى مكان الواقعة داخل الكمبوند، بإرشاد الشاكي، للبحث عن أي كلاب نافقة أو طعام مسموم.

وفي حال العثور على أي من الكلاب النافقة يتم بيان سبب الوفاة وتحديد ما إذا كان هناك سم في الطعام أو الكلاب، مع تحديد نوع السم إن وجد.