خلافات مالية تتحول إلى ضرب مروع في كفر الشيخ.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن في كفر الشيخ من كشف تفاصيل مشاجرة عنيفة وقعت بين طرفين، إثر خلافات مالية، أسفرت عن إصابة شخص بجروح قطعية في صدره باستخدام أسلحة بيضاء.

الواقعة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي تم رصدها بعد أن نشر أحد الأشخاص منشورًا يتضرر فيه من الاعتداء على شقيقه. وعلى الفور، تحركت قوات الأمن للبحث والتحقيق في ملابسات الحادث.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 5 مايو، عندما استقبلت إحدى المستشفيات في كفر الشيخ شخصًا مصابًا بجرح قطعي في صدره، نتيجة مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص. تبين أن المشاجرة اندلعت بين المصاب (الذي لديه معلومات جنائية) وطرف آخر مكون من أربعة أفراد. خلال التحقيقات، اعترف المتهمون بتورطهم في المشاجرة التي نشبت بسبب خلافات مالية بينهم.

وفي عملية مداهمة سريعة، تم ضبط جميع الأطراف المتورطة في الواقعة، بما في ذلك الأسلحة البيضاء المستخدمة في الاعتداء.

تجري النيابة العامة التحقيقات لمعرفة كافة تفاصيل القضية وتحديد المسؤوليات.