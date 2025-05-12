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جثتان و6 مصابين في حادث مروع قبل سور مطار القاهرة -صور

06:44 ص الإثنين 12 مايو 2025

حادث سيارة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقي مصري وسوداني مصرعهما، وأصيب 6 أخرون بينهم أجنبيتان في تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا قبل سور مطار القاهرة الدولي.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، إذ تبين من الفحص تصادم ميكروباص مع ملاكي أمام محطة السوبر جيت اتجاه السلام.

أسفر عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 6 أخرين بينهم سيدة من غانا وأخرى من المغرب نقلوا إلى مستشفى السلام.

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