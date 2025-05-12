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جريمة زوجية وجثة حسناء في سهرة حمراء وانتقام للشرف.. أكتوبر على صفيح ساخن

06:42 ص الإثنين 12 مايو 2025

جثة_ أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

24 ساعة ساخنة شهدها قطاع أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، قتيلة بالخطأ في سهرة حمراء، وحادث طعن بمزرعة وسقوط قاتل زوجته مختبئا داخل منشأة تجارية إضافة إلى شروع 3 طلاب في قتل شاب دافع عن أخته.

البداية من حدائق أكتوبر، لقيت سيدة مصرعها بطلق ناري وأصيب مرافقها بالخطأ على يد مرافقهما الثالث.

السيدة والمصاب حضرا إلى شقة لقضاء سهرة حمراء فخرجت طلقت بالخطأ من الثالث انتهت بجثة ومصاب وضبطت الشرطة المتهم والسلاح.

قسم شرطة أول أكتوبر ألقى القبض على طالبين اثنين شرعا وثالث في قتل شاب بسلاح أبيض دافع عن شقيقته بسبب مضايقتهم لها.

مزرعة بالظهير الصحراوي شهدت جريمة أخرى، مشرف عمال طعن عامل بآلة حادة بسبب خلافات عمل وتم نقل المصاب إلى المستشفى وضبط المتهم.

المدينة نفسها شهدت الفصل الأخير من جريمة وقعت أحداثها في رمضان الماضي، تخلص رجل من زوجته خنقت بسبب خلافات زوجية ولاذ بعدها بالهرب حتى سقط في قبضة المباحث الجنائية بعد معلومات سرية باختبائه داخل شركة.

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أكتوبر جريمة قتل في أكتوبر مديرية أمن الجيزة النيابة العامة الجيزة
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