تفاصيل اتهام موظف بالكهرباء لفنان شهير بإصابته في حادث كرداسة - مستند

كتب- صابر المحلاوي:

كشف عمرو القاضي، محامي موظف بشركة الكهرباء يُدعى "و. س."، تفاصيل اتهام موكله للفنان "ن. خ." بالتسبب في إصابته، إثر اصطدام سيارته بدراجة نارية كان يستقلها أثناء تأدية عمله أسفل محور 26 يوليو بنطاق مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.

وأوضح القاضي في تصريحات خاصة، أن المجني عليه يعمل محصلًا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وكان في أثناء أداء مهام عمله عندما فوجئ بسيارة يقودها الفنان تصطدم به بقوة، ما أدى إلى سقوطه وإصابته بكسور بالغة في الساق اليسرى.

وأضاف المحامي أن الفنان المتهم تحدث مع المجني عليه عقب الحادث، وطلب منه عدم تحرير محضر رسمي، قائلًا: "متعملش محضر، واللي عايزه هديهولك"، ثم ترك معه أحد مرافقيه، ولم يظهر مرة أخرى.

وأشار "القاضي" إلى أن الفنان عرض نقل المصاب إلى مستشفى خاص، إلا أن الأخير رفض، وفضّل تلقي العلاج في مستشفى التأمين الصحي التابع لجهة عمله، كما تعهد الفنان بتحمل نفقات العلاج وتعويض الموظف عن إصابته، لكنه لم يفِ بتلك الوعود، على حد قول المحامي: "الفنان قاله اللي عايزه هعمله ليك.. وموقفش معاه ومدفعش مليم واحد".

ووفقًا للتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات، تبيّن إصابة المجني عليه بكسر في عظمتي الساق اليسرى، وخضوعه لعملية جراحية لتركيب شرائح ومسامير، ما أفقده القدرة على الحركة بشكل طبيعي، وأثّر على قدرته على أداء وظيفته اليومية.

وطالب محامي الموظف المجني عليه بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط موقع الحادث، والتحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة، وعرض الفنان على الطب الشرعي لتحليل عينة دم وبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة وقت الحادث.

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال شقيق المجني عليه، الذي أكد أن الفنان لم يتحمل أية نفقات علاج، وأن شقيقه نُقل إلى مستشفى التأمين الصحي منذ وقوع الحادث، وحررت الأسرة محضرًا رسميًا بعد تجاهل المتهم لوعوده.

وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود، وطلب تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.