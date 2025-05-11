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خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 27 ألف مخالفة في يوم واحد

01:45 م الأحد 11 مايو 2025

الرادار

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كتب – علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع إدارات المرور في مختلف المحافظات، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 36849 مخالفة مرورية متنوعة.

وجاء من أبرز المخالفات المضبوطة:478 مخالفة سير بدون تراخيص، و18 دراجة نارية مخالفة، و27958 مخالفة تجاوز السرعة، و13 مخالفة توقف عشوائي، و262 مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة، و17 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط حركة المرور وتحقيق الانضباط المروري، بما يضمن سلامة المواطنين ويحد من الحوادث.

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الرادار وزارة الداخلية مخالفة مرورية
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