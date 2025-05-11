قوافل الأحوال المدنية تستخرج 7148 بطاقة رقم قومي و25 ألف مستند مميكن

كتب – علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إرسال القوافل المُجهزة فنيًا ولوجستيًا إلى عدد من المحافظات، لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمستندات الرسمية للمواطنين، في محافظات: القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، الدقهلية، أسوان.

وأسفرت جهود القوافل عن إصدار 7148 بطاقة رقم قومي، و25082 مستندًا مميكنًا. ونظرًا للإقبال الكبير، تقرر استمرار عمل القوافل اعتبارًا من 10 مايو 2025.

ويستمر القطاع في تلقي الاتصالات الجماهيرية على الخطوط الساخنة لتقديم الخدمات الفورية، عبر الأرقام التالية: 15340: للطلبات الجماهيرية الفورية، و15341: لطلبات كبار السن، وذوي الهمم، والحالات المرضية، وأسر الشهداء، ومن خلال هذه الخدمة، تم إصدار وتوصيل 1441 بطاقة رقم قومي، و112 مستندًا مميكنًا في نفس يوم الطلب.

كما استجاب القطاع لـ 65 التماسًا إنسانيًا، توجهت خلالها مأموريات للمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لكبار السن والحالات المرضية وذوي الهمم.

وشهدت العاصمة الإدارية وبعض النوادي الخاصة استمرار عمل المأموريات الميدانية، حيث تم إصدار وتجديد البطاقات لـ 313 مواطنًا ومواطنة، إلى جانب إصدار وتجديد 476 بطاقة رقم قومي بمقر المركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم.

ولاقت هذه المبادرات استحسان المواطنين لما لها من أثر إيجابي في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، ضمن حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم خدمات شرطية متميزة.