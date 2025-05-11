جريمة مروعة بشارع فيصل.. المتهم ذبح ضحيته بالشارع

كتب - محمد شعبان:

شهد شارع فيصل جريمة قتل مروعة انتهت بجثة ذبيح صباح اليوم الأحد.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل بشارع فيصل.

التحريات الأولية بينت أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تلقى على إثرها المجني عليه طعنة بالرقبة بالقرب من كنيسة العذراء فسقط قتيلا.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة.