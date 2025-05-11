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اليوم.. محاكمة 46 متهمًا في قضية "خلية العجوزة الثانية"

04:00 ص الأحد 11 مايو 2025

أرشيفية

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كتب - صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، محاكمة 46 متهمًا في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، المعروفة إعلاميًا بـ "خلية العجوزة الثانية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الخامس تولّوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات، حيث تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 1 مارس 2022، داخل محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج.

كما وُجّهت للمتهمين من السادس حتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما وُجّهت إلى المتهمين 8 و9 و11، ومن الثالث والثلاثين حتى الأربعين، والمتهم السادس والأربعين تهمة تمويل جماعة إرهابية.

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خلية العجوزة الثانية
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