شنق نفسه داخل مركز طبي ولا يزال حيًا.. حادثة غريبة في كرداسة

كتب - محمد شعبان:

في مشهد غير معتاد، شرع شخص في التخلص من حياتها شنقًا داخل مركز طبي بكرداسة لمروره بأزمة نفسية، اليوم الخميس.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود محاولة انتحار داخل مركز طبي بقرية ناهيا.

تحريات المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة المبدئية بينت أن شخصًا حاول التخلص من حياته شنقًا، وصنع مشنقته بكلتا يديه إلا أن تدخل أحد العاملين في اللحظة الأخيرة منحه فرصة ثانية للحياة.

المصاب تم نقله إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.