التحفظ على ابن ممثل معروف دهس عاملا بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

تحفظت قوات الشرطة على ابن الفنان محسن منصور؛ لاتهامه بالتسبب في وفاة عامل دهسًا بسيارته بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب بطريق مقابل لكمبوند تحت الإنشاء بالمدينة.

انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن سيارة يقودها شاب -ابن الممثل محسن منصور- اصطدمت بعامل ثلاثيني محدثًا إصابته التي تسببت في وفاته لاحقًا.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة واصطحبت ابن الفنان إلى ديوان القسم للتحقيق.