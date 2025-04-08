المتهم بهتك عرض ابنة خالته بالجيزة.: كله برغبتها.. والجنايات ترد بحكم رادع

كتب - رمضان يونس:

أصدرت الدائرة 2 جنايات بمحكمة الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، حكمًا بمعاقبة عامل صيانة هواتف بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته بهتك عرض ابنة خالته القاصر في منطقة الصف بالجيزة.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 775 لسنة 2025 جنايات مركز الصف، المُقيدة برقم 28 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "مصطفى ر." (18 عامًا، عامل صيانة هواتف)، تهمة هتك عرض الطفلة "ص. ر."، التي لم تتجاوز 18 عامًا، دون استخدام القوة أو التهديد. ووفق التحقيقات، استغل المتهم حداثة سن الضحية ووجودها بمنزل والدتها معه لارتكاب الجريمة خلال عام 2024 بدائرة مركز شرطة الصف.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها "ص. ر."، التي أكدت أنها التقت المتهم، نجل خالتها، أثناء وجودها بمنزل والدتها. وأفادت أنه أبدى رغبته في هتك عرضها مقابل مبلغ مالي، فوسوس لها الشيطان وخضعت لرغبته، ليقوم بفعلته.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، التي قضت بإدانته والحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.