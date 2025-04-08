فايزة تطلب الخُلع: "اتجوز عليّ في السر ببنت من دور عياله"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "فايزة.ع"، 44 عامًا، برفع دعوى خُلع ضد زوجها بعد 11 عامًا من الزواج، مبررة طلبها بـ"خيانة العِشرة". قالت في دعواها إن زوجها تزوج من فتاة تصغرها بـ15 عامًا، وأنها في نفس سن أولادهما.

وشرحت "فايزة" في حديثها أنها تحمّلت الكثير من المصاعب مع زوجها طوال السنوات، من ضيق الحال إلى ضغوط العمل، مشيرة إلى أنها كانت دائمًا تقف بجانبه في كل شيء، وشاركت في تربية أولادهما معًا. ولكن في النهاية، صدمتها خيانته بزواجه من فتاة في سن بناتها.

وأضافت الزوجة أنها بدأت تشعر بتغير في تصرفات زوجها منذ عام تقريبًا، حيث بدأ يتهرب من مسؤولياته ويفتعل المشاكل. وعندما سألته عن السبب، كان يرد دائمًا "ما فيش"، حتى اكتشفت بالصدفة من أحد الجيران أنه تزوج في السر.

وتابعت: "البنت التي تزوجها صغيرة في السن، تبلغ من العمر 22 عامًا، وكان يصرف عليها ببذخ، في حين أننا، أنا وأولاده، أصبحنا نعاني من قلة المال. وعندما واجهته، لم ينكر الأمر وقال لي بصراحة 'أنا عايز أعيش حياتي براحتي'. فقلت له: 'وأنا؟ وأولادك؟'"

وأكدت "فايزة" أنها لجأت إلى المحكمة بعد أن استنفدت كل محاولات الإصلاح، معتبرة أن كرامتها فوق كل اعتبار، وأنها لا تستطيع أن تكمل حياتها مع شخص لم يعد يُحترمها.

واختتمت حديثها قائلة: "أنا ما خسرتش، هو اللي خسر زوجة وقفت معه وقتما كان الجميع يبتعد عنه، ولكن الذي يخون العِشرة لا يستحق فرصة ثانية".

الدعوى تحمل الرقم 924 لسنة 2024، وما زالت منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضا:

شقيقان يغرقان أختهما في النيل ويبرران الجريمة: حامل ومانعرفش ابن مين

"انفجار والدفن حيًا".. كيف تحولت رحلة سائقي النقل الذكي إلى مأساة

توصيلة الموت تنتهي بحبل المشنقة.. كيف خططت أماني وعشيقها لقتل زوجها؟