"تحرش على الطريق".. الداخلية تكشف كواليس واقعة "ميكروباص الشرق" ببورسعيد

كتب - أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد، مع الادعاء بعدم قيام رجال الشرطة بتحرير المحضر اللازم.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه، وبالفحص، تم تحديد السيدة المشار إليها، والتي أفادت بأنه بتاريخ 23 مارس 2025، وأثناء استقلالها سيارة "ميكروباص"، قام أحد الأشخاص بالتحرش بها، فاستغاثت بالركاب الذين اعتدوا عليه بالضرب، ثم غادرت المكان دون تحرير أي محضر.

وأضاف البيان أنه تم، من خلال التحريات، تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل "له معلومات جنائية"، ويقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد بمقطع الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.