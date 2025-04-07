قرار عاجل من القضاء بشأن 81 متهماً في قضية "التخابر مع تركيا"

كتب- صابر المحلاوي:



قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، مد أجل النطق بالحكم في القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع تركيا"، إلى جلسة 20 يوليو المقبل.

وتشمل القضية 81 متهماً، من بينهم 35 متهماً حضوريًا و46 متهماً غيابيًا، بالإضافة إلى نساء، حيث تم تأجيل النطق بالحكم لإتمام الإطلاع على الملفات والمداولة.