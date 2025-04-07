قرار عاجل من محكمة الجنح بشأن محاكمة 7 متهمين في واقعة "فتاة ترسا"

كتب- رمضان يونس:

قررت محكمة الجنح بالجيزة، اليوم الاثنين، إحالة نظر محاكمة 7 متهمين في واقعة التعدي بالضرب على "فتاة ترسا" إلى دائرة أخرى لعدم الاختصاص.

وأحالت نيابة العمرانية الجزئية بالجيزة المتهمين السبعة إلى محكمة الجنح، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة ترسا"، حيث وجهت النيابة لهم تهم البلطجة، فرض السيطرة، ترهيب المواطنين، حيازة سلاح، والتعدي بالضرب.

وأوضح الدكتور "يحيي"، والد "نور" المعروفة بـ "فتاة ترسا"، أن المتهمين اعتذروا أمام أسرته وأهالي المنطقة، وطالبوا بالتصالح. وأضاف أنه بعد الاعتذار وتوسيط كبار المنطقة، قرر العفو عن الطالبة المتهمة التي هي في سن ابنته، تكريماً لها.

وشهدت مراسم الصلح تواجد كبار منطقة الطالبية، حيث قدمت أسر المتهمين اعتذارًا لوالد "فتاة ترسا" عن الواقعة. كما انتهت الجلسة العرفية بذبح عجل تم تكفله من كبار العائلتين احتفالًا بإنهاء الأزمة.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على "فتاة ترسا" ووالدها بالضرب، في دائرة قسم شرطة الطالبية. وتبين أن المشاجرة نشبت بعدما اعتقد الطرف الثاني أن أحد أبناء المبلغ قام برشق الطالبة بكيس مياه في المدرسة، مما أدى إلى اندلاع المشاجرة.

بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.