"المغافلة وكسر الأبواب".. تفاصيل سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن

كتب علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 6 أشخاص بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامهم بسرقة دراجات نارية، وسيارتين، ومبلغ مالي من إحدى الشركات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وفي إطار الجهود الأمنية ذاتها، تم ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة خزنة حديدية بأسلوب "كسر الباب" من داخل إحدى الورش بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، التي تم العثور عليها بحوزة عميلَين سيئا النية (مالك أحد محلات المصوغات، وعامل)، وتم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

كما تم ضبط موظف بإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من الشركة محل عمله، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي بمحل سكنه، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في تنفيذ السرقة.

وفي مدينة نصر، تم ضبط سيدة "لها معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامها بسرقة حقيبة تحتوي على مشغولات ذهبية من المنزل محل عملها، بأسلوب "المغافلة". وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المشغولات الذهبية، التي عُثر عليها بحوزة عميل سيئ النية (مالك محل مصوغات – مقيم بمحافظة الجيزة)، وتم ضبطه وبحوزته المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في جميع الوقائع.