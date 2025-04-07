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مصرع شاب سوداني سقط من التاسع أمام الجامعة الأمريكية

10:24 ص الإثنين 07 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقي شاب سوداني مصرعه إثر سقوطه من الطابق التاسع بالقاهرة الجديدة، الاثنين.

تلقى مأمور قسم أول القاهرة الجديدة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة داخل كمبوند بشارع التسعين الجنوبي.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين أن الجثة لسوداني يدعى طارق محمد 39 عاما سقط من الطابق التاسع أمام الجامعة الأمريكية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات حول الواقعة.

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مصرع شاب سوداني الجامعة الأمريكية قسم أول القاهرة الجديدة
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