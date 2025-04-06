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جثة وسط بركة دماء.. نهاية مأساوية لقاصر في بولاق الدكرور

10:17 م الأحد 06 أبريل 2025

جثة بالشارع

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كتب - محمد شعبان:

لقيت قاصر مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع ببولاق الدكرور غرب الجيزة، الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بشارع التحرير.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لطفلة تدعى "بسملة.م." 15 عاما، سقطت في ظروف غامضة من الطابق السابع بالعقار رقم 28.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات تمهيدًا للتصريح بالدفن.

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جثة قاصر طفلة بولاق الدكرور سقوط من علو النيابة العامة
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