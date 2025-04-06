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"باعوا لهم وهم السفر".. الشرطة تكشف حيلة مسجل خطر وزوجته بالقاهرة

06:03 م الأحد 06 أبريل 2025

مدير الشركة وزوجته

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القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الشرطة القبض على مدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج وزوجته؛ مارسا أعمال النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج.

تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين يتهمون مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج وزوجته "لهما معلومات جنائية" بمحافظة القاهرة بدون ترخيص؛ بالنصب والاحتيال عليهم.

المتهمان أوهما الضحابا بقدرتهما على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد وتحصلهما على مبالغ مالية منهم نظير ذلك والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

بإجراء التحريات تم ضبطهما بمكان اختبائهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة وباستهداف الشركة عُثر على عدد من أصل وصور ضوئية من جوازات السفر لمواطنين راغبى العمل بالخارج عدد من طلبات التوظيف للعمل، هاتف محمول وجهاز "لاب توب" بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

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