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حفظ التحقيقات حول وفاة طفل بسبب الماء المغلي بالجيزة

04:47 م الأحد 06 أبريل 2025

ماء مغلي

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت الجهات المختصة بالجيزة حفظ التحقيقات حول وفاة طفل نتيجة سقوط ماء مغلى على جسده أثناء لهوه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد بوصول طفل يبلغ من العمر عام ونصف، متوفيًا وبه آثار حروق في جسده.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين من الفحص أن الطفل تعرض لسقوط ماء مغلى عليه أثناء لهوه في المنزل.

تم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيقات في الحادث.

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مديرية أمن الجيزة وفاة طفل الأجهزة الأمنية
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