ضربه بـ مطواة قرن غزال.. مشادة انتهت بجريمة قتل في الشارع بإمبابة

كتب- صابر المحلاوي:

في لحظة غضب، تحولت مشادة بسيطة إلى مأساة دموية على طريق بشتيل في منطقة إمبابة، لم يكن أحد يتوقع أن خلافًا عابرًا بين شابين سينتهي بجريمة بشعة تهز قلوب الأهالي وتُشعل الحزن في شارع عزبة الخطيب.

القصة بدأت حين اصطدم زناتي، المتهم البالغ من العمر 33 عامًا، بسائق توكتوك يُدعى محمود. ع أثناء سيرهما بالقرب من مصنع الكبريت، وهو ما تسبب في تلفيات بالدراجة النارية التي يستأجرها المتهم.

مشادة كلامية حادة اشتعلت بين الطرفين، تبادل فيها الطرفان الاتهامات والصوت المرتفع، لكن الأمر سرعان ما تحول إلى كارثة.

في لحظة فقد فيها أعصابه، استل زناتي مطواة "قرن غزال" كانت بحوزته، وسدد بها طعنة غادرة في رقبة محمود، ليسقط الأخير غارقًا في دمائه، وسط ذهول المارة وصراخ الجيران.

تحركت قوات قسم شرطة المنيرة الغربية إلى مسرح الجريمة، وتم تطويق المكان، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وسط حالة من الحزن والأسى بين الأهالي.

التحريات كشفت هوية المتهم، وتم ضبطه بعد ملاحقة من رجال المباحث، ليعترف بجريمته تفصيليًا، ليُحال بعدها إلى النيابة العامة.

قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة قرر تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، فيما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الجريمة، واستعجال تقرير الطب الشرعي لشكف تفاصيل الواقعة.