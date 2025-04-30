بـ"كلور خام".. شخص يحاول التخلص من زوجته أمام المارة في حلوان

بـ"كلور خام".. شخص يحاول التخلص من زوجته أمام الما

كتب- أحمد عادل:

شهدت منطقة حلوان، جريمة مأساوية حيث شرع شخص في قتل زوجته بمادة حارقة "كلور خام" أمام المارة بسبب خلافات أسرية بينهما.

وتلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا يفيد قيام شخص يدعى "هلال ر."، 30 سنة، عامل بأحد المطاعم، بمحاولة قتل زوجته "أسماء. س"، 30 سنة.

وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهم بسكب مادة حارقة "كلور خام"، على زوجته أمام المارة على إثر خلافات أسرية بينهما، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، بسبب قيام المجني عليه برفع دعوى قضائية تطالبه فيها بالإنفاق عليها.